ФРГ и Франция выступили за создание Европейского миграционного бюро
Германия и Франция выступают за создание Европейского миграционного бюро для гармонизации миграционного законодательства в странах-членах Евросоюза. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Как отмечается, данное бюро будет отвечать за процедуры предоставления беженцам убежища на внешних границах Евросоюза.
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Также Берлин и Париж предлагают создать «подлинную европейскую пограничную полицию на основе существующего Frontex».
Ранее сообщалось, что ФРГ и Франция поддержали план по укреплению границ ЕС от мигрантов.
Как отмечалось, Париж и Берлин настроены совместно противостоять нелегальной вторичной миграции.