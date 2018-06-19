Посольство России: у США нет морального права требовать освобождения заключенных

Российское посольство в США заявило об отсутствии у американской стороны морального права требовать освобождения осужденных с учетом того, что Вашингтон участвует в «постоянной охоте» за гражданами России на территории третьих стран. Об этом ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке.

В посольстве отметили, что американской стороне известна позиция России по поводу освобождения заключенных, осужденных на законных основаниях за тяжкие преступления. В заявлении подчеркнули, что те, за кого вступилась представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, осуждены в том числе за терроризм.

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«Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах», — говорится в заявлении.

В посольстве призвали США не вмешиваться во внутренние дела России. Кроме того, российская сторона потребовала возвратить на российскую территорию неправомерно осужденных граждан России, в числе которых К.В.Ярошенко и В.А.Бут.

Ранее сообщалось, что Госдеп США обратился к российскому руководству с призывом освободить 150 политических и религиозных заключенных.