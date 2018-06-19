Ким Чен Ын прилетел в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел в Пекин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Nihon Television Network.

Агентство «Синьхуа» ранее сообщило, что визит северокорейского лидера в Китай запланирован на 19-20 июня, однако подробности о поездке не сообщались.

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По данным СМИ, в ходе визита в Китай Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним прошедший 12 июня американско-северокорейский саммит.

Лидер КНДР проводил встречу с Си Цзиньпином в мае в китайском городе Далянь.