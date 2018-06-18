В Госдуме отреагировали на заявление о назревающей на Украине «катастрофе»

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий дал комментарий после того, как депутат украинской Рады Вадим Рабинович заявил о назревающей на украинской территории катастрофе. Об этом сообщает RT.

По словам Водолацкого, с Украины хотят что-то получить с лета 2014 года, а многие предприятия оборонно-промышленного компаса переходят в ведение американских и западных компаний.

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«Сейчас идет следующий этап — плодородную землю хотят выкупить так называемые западные инвесторы, которые взамен подачек, получаемых Украиной, забирают самые лучшие и невосстанавливаемые ресурсы. Следующим этапом уже перешли к лесам», — сказал Водолацкий.

Он добавил, что речь идет не только о ресурсах страны, но о населении, так как Украина становится колониальным государством, в котором население работает на экономику Запада. Кроме того, за каждый получаемый Украиной миллиард Запад в забирает ресурсы страны в десятикратном размере.

«Поэтому, максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране не останется. Количество людей, покидающих Украину, постоянно и катастрофически растет. Депутаты Рады сейчас бьют в колокола вслед уходящему поезду», — заявил Водолацкий.

Ранее Рабинович заявил о назревающей на Украине «катастрофе». По словам политика, Европа и МВФ под видом экономической помощи планируют «расхитить национальное богатство Украины». Депутат отметил, что по кредитным траншам Украине придется в общей сложности выплатить $117 млрд.