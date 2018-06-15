Трамп прокомментировал арест Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявил, что суд жестко наказал Пола Манафорта. Об этом он написал в своем твиттере.

«Вау, какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял [бывшего президента США] Рональда Рейгана, [республиканского политика] Боба Доула и многих других высокопоставленных политиков и их кампании», — написал Трамп.

Реклама

Он отметил, что Манафорт не является «главарем мафии» и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого в четверг обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что суд постановил поместить Манафорта под арест.