ФБР проведет расследование по итогам доклада о работе Коми

ФБР США по итогам расследования деятельности экс-директора Джеймса Коми, которое проводил генеральный инспектор министерства юстиции, проведет внутреннее дисциплинарное расследование и привлечет виновных к ответственности, передает РИА «Новости».

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

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«Мы передали это (выводы расследования — ред.) в наше дисциплинарное подразделение. Сейчас идет сложный и тщательный процесс (расследования), и когда он будет завершен, мы без колебаний привлечем виновных к ответственности», — заявил Рэй.

Ранее сообщалось, что бывший глава ФБР Джеймс Коми в ходе расследования дела о переписке Хиллари Клинтон в 2016 году отошел от норм минюста США и ФБР.