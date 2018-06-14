Си Цзиньпин прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына стала важным шагом в урегулировании проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, об этом Си Цзиньпин сказал на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

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Как отмечается, председатель КНР также выразил искренние поздравления США в связи с успешным проведением встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Он также добавил, что Китай выражает готовность совместно с другими сторонами продвигать процесс мирного урегулирования этой проблемы вокруг КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает встречу Ким Чен Ына и Трампа.

По его словам, эта встреча снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.