Трамп и Ким Чен Ын согласились приехать в КНДР и США

Президент США Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын приняли обоюдные приглашения о визите, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель [Ким Чен Ын] пригласил президента Трампа посетить Пхеньян в удобное время и президент Трамп тоже пригласил председателя Госсовета Ким Чен Ына посетить США», — говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что лидеры стран «с удовольствием приняли» приглашения, так как, по их мнению, они помогут оздоровить отношения Вашингтона и Пхеньяна.

Также в агентстве подчеркнули, что сингапурский саммит США и КНДР был «великим» событием, которое прошло «при горячей поддержке» мирового сообщества.

Ранее Трамп заявлял, что Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом.