Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

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В Сингапуре началась встреча между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ABC.

Отмечается, что саммит проходит на курортном острове Сентос, отделенном мостом от остальной части Сингапура. Главы государств встретились в гостинице «Капелла». Трамп и Ким Чен Ын обменялись долгим рукопожатием на красной ковровой дорожке на фоне флагов обеих стран. Трамп стал первым президентом США, который встретился с лидером КНДР.

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Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын выехали из своих отелей на остров Сентос.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.