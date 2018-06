Трамп и Ким Чен Ын выехали на встречу друг с другом

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын выехали из своих отелей на остров Сентос, где состоится их встреча. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский президент Дональд Трамп отправился на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из отеля «Шангри-ла» в Сингапуре. Примерно в тоже время их отеля «Сент-Реджис» выехал кортеж северокорейского лидера. Встреча глав государств пройдет в гостинице «Капелла».

Ранее Трамп принял решение перенести время отъезда из Сингапура.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.

.@POTUS Trump departs the Shangri-La Hotel for today's historic #SingaporeSummit with North Korean leader Kim Jong Un. pic.twitter.com/H7TT2oYHWK