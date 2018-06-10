Путин о времени встречи с Трампом: как только, так сразу

Президент России Владимир Путин заявил, что проведет саммит с президентом США Дональдом Трампом, как только американская сторона будет к этому готова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС в китайском Циндао.

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«Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика», --сказал Путин.

Он отметил, что место встречи не обсуждалось, однако многие страны, в том числе Австрия, были готовы оказать содействие.

«В общем, это мне кажется вопрос технический, важно, чтобы эти встречи, если они состоятся или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием», — добавил Путин.

Ранее президент России заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном.