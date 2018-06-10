Трюдо прокомментировал предложение Трампа о возврате России в G8

Канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что Канада в данный момент не заинтересована в возврате России в G8, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Это не то, в чем мы в настоящий момент заинтересованы — возвращении России в этот формат», — сказал Трюдо.

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Данное заявление Трюдо сделал по итогам саммита G7.

Ранее сообщалось, что страны G7 согласовали итоговое коммюнике.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возвращение России в «Большую восьмерку» (G8) было бы полезным. Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд подтвердила, что во время саммита прошли переговоры по возвращению России в G8, однако они состоялись в неофициальной обстановке.