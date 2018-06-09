Путин: Россия готова к нормализации отношений с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном. Об этом Путин заявил в интервью в программе «Вести в субботу».

Он напомнил, что одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа было улучшение российско-американских отношений. По словам главы государства, встречи с Трампом на международных площадках не позволяют уделить двусторонним отношениям достаточно внимания.

Реклама

«Я хочу сказать, что мы готовы к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи», — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения встречи Трампа и Путина в Вене обсуждалась по телефону.