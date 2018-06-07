Помпео: Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Северной Корее гарантии безопасности после денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Трамп признает желание КНДР обеспечить свою безопасность.

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Он также отметил, что президент США готов обеспечить безопасность Северной Кореи если она откажется от оружия массового поражения.

Помпео подчеркнул, что «когда Пхеньян откажется от ядерного оружия, он будет в безопасности».

Ранее сообщалось, что Трамп допустил подписание мирного договора с Северной Кореей.

3 июня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея может рассчитывать на ослабление международного давления только после шагов к денуклеаризации.