«Прямая линия» Путина оказалась длиннее прошлогодней
«Прямая линия» президента России Владимира Путина стала продолжительнее, чем в 2017 году.
16-я по счету «прямая линия» с президентом идет уже более 4 часов.
Во время общения с россиянами президент ответил на вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-экономической жизни в России, а также обстановки в мире.
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В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.
В прошлом году «прямая линия» с главой государства состоялась 15 июня и длилась 3 часа 56 минут.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.