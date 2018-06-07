«Прямая линия» Путина оказалась длиннее прошлогодней

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«Прямая линия» президента России Владимира Путина стала продолжительнее, чем в 2017 году.

16-я по счету «прямая линия» с президентом идет уже более 4 часов.

Во время общения с россиянами президент ответил на вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-экономической жизни в России, а также обстановки в мире.

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В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.

В прошлом году «прямая линия» с главой государства состоялась 15 июня и длилась 3 часа 56 минут.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.