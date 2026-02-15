Размер шрифта
Над Брянском уничтожено 40 украинских беспилотников

Губернатор Богомаз сообщил о ликвидации 40 дронов ВСУ над Брянской областью
Павел Бедняков/РИА Новости

Сорок беспилотников уничтожено над Брянской областью утром 15 февраля, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

«Уничтожено еще более 40 БПЛА самолетного типа. Наша Брянская область ежедневно находится под ударом врага, первой принимает на себя все атаки, отражая попытки прорваться в другие регионы страны», — сообщил глава региона.

По его данным, за неделю регион отразил атаку 197 вражеских дронов. Последствия ударов были бы печальнее, если бы не работа подразделений Минобороны и мобильно-огневых групп бригады «БАРС-Брянск», признанной лучшим боевым подразделением из созданных в приграничье, подчеркнул Богомаз.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что за четыре часа над территорией страны было уничтожено 102 беспилотника, в частности над Брянской, Калужской и Тульской областями.

Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Брянской области, водитель не выжил.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.
 
