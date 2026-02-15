Размер шрифта
Ревва рассказал о семейной традиции в День святого Валентина

Комик Ревва назвал красивый и вкусный завтрак своей традицией на 14 февраля
Алексей Майшев/РИА Новости

Комик и музыкант Александр Ревва сообщил News.ru, что делает красивый и вкусный завтрак в День святого Валентина.

Ревва назвал приготовление завтрака семейной традицией. Блюдо состоит из яиц, авокадо, сельдерея и бургера. Артист пошутил, что после такого плотного приема пищи у него с женой нет настроения на интим.

«После бургера какой секс? Мы снова досыпаем», — поделился певец.

Ревва женат на своей возлюбленной Анжелике, с которой познакомился в Сочи в ночном клубе. Супруга певца признавалась, что не хотела в тот вечер идти в клуб, но поддалась уговорам подруги, которой позже была благодарна за настойчивость. В 2007 году у пары появилась на свет дочь Алиса, а в 2013 году родилась еще одна девочка, которую назвали Амели.

В феврале 2025-го издание kp.ru сообщило, что доход компании Александра Реввы увеличился на 378%.

Речь идет об ООО «Войс Медиа». ООО получило доход в размере 6,8 миллиона рублей. Чистая прибыль фирмы составила 5 млн рублей за 2024 год. Как уточнило издание, в 2023 году компания потерпела убыток на 1,8 миллиона рублей.

Ранее Александр Ревва помирился с матерью после 20-летнего конфликта.
 
