Билан раскрыл секрет, как восстанавливает голос: «Природный адреналин»

Певец Дима Билан заявил, что восстанавливает голос физраствором

Певец Дима Билан признался на пресс-подходе в рамках шоу «Я просто люблю тебя», что «природный адреналин» помогает ему в восстановлении голоса. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Билан подчеркнул, что у каждого артиста свой способ привести свой голос в норму. Он признался, что ему помогают врач-фониатр и промывание связок физраствором.

Певец также рассказал, что его шоу могло оказаться под угрозой срыва.

«Честно сказать, я сегодня проснулся в 5:30 утра проверить голос, а его нет. Я написал сообщение менеджеру: «Марина, кошмар, ужас, что я буду делать завтра?» Ко мне приехал фониатр в 12 дня. В час дня мы провели заливки. Не наливки, а заливки, сразу говорю!» — поделился артист.

Билан возможно имел в виду эндоларингеальное вливание. Это терапевтическая процедура, подразумевающая орошение лекарством в жидкой форме слизистой поверхности гортани. С помощью этой техники можно ликвидировать боль, снять отек и воспаление, стимулировать местный иммунитет, уничтожить инфекцию. Подобная «заливка» должна проходить исключительно под наблюдением врача.

Ранее девушке сделали предложение руки и сердца на концерте Димы Билана.
 
