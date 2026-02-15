Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети X заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц может запомниться как «канцлер бедных» из-за больших военных расходов в ущерб развитию социальной сферы.

«Мерц уверенно движется к тому, чтобы войти в историю федеративной республики как «канцлер бедных», — поделилась Вагенкнехт.

Она добавила, что новые статистические данные говорят о том, что в Германии растет уровень бедности. Если правительство и дальше будет финансировать огромные военные расходы, сокращая социальные расходы, то «уровень бедности в ближайшие годы продолжит только расти».

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что военные расходы стран Европейского союза в 2025 году выросли примерно на 80% по сравнению с показателями до начала специальной военной операции на Украине.

Ранее в Финляндии призвали Германию наладить отношения с Россией путем дипломатии.