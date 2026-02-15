В США поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве

Экс-посланник по Украине Волкер призвал не ждать прорыва от переговоров в Женеве

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью «Укринформу» призвал не ждать прорыва от следующего раунда переговоров об урегулировании конфликта на Украине в Женеве.

Он утверждает, что мирные переговоры не продвигаются, поскольку Россия якобы не имеет желания завершать конфликт. На уточняющий вопрос о том, стоит ли ожидать прорыва от следующего раунда переговоров в Женеве, он ответил отрицательно.

«Необходимо усилить давление на Россию, чтобы она почувствовала потребность согласиться на прекращение огня. Это должно быть военное давление, в том числе путем предоставления дальнобойных возможностей, а также экономическое и финансовое давление – чтобы доходы Кремля от продажи нефти и газа начали высыхать», — сказал Волкер.

Третий раунд переговоров в формате РФ — США — Украина запланирован на 17–18 февраля и состоится в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что швейцарский город выбрали в качестве площадки для диалога из соображений целесообразности и удобства для всех сторон. Ожидается, что делегацию Москвы на встречах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

14 февраля газета Politico со ссылкой на источники написала, что представители РФ и Украины в ходе консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня и как может выглядеть демилитаризованная зона.

Ранее на Украине рассказали, какой вопрос поднимут на переговорах в Швейцарии.