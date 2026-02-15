Названы самые сильные трансферы в РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов заявил, что в зимнее трансферное окно сильнее всего усилились петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

»Дуран в Турции довольно много забил. Теперь он в команде Семака. А армейцы взяли Лусиано. Это тоже интересный футболист. <...> Все лидеры находятся вблизи от первого места: и ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив». Да, «железнодорожники» потеряли Баринова, но у них хорошая командная игра», — отметил он.

В феврале «Зенит» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим «Аль-Насра» Джоном Дураном. Соглашение с игроком заключено на правах аренды, которая рассчитана до конца июня 2026 года. Футболист выступал в Турции, а год назад перешел из английской «Астон Виллы» в саудовский «Аль-Наср» за сумму в €77 млн.

ЦСКА 11 января объявил о подписании контракта с аргентинцем Лусиано Гонду, он перешел из «Зенита». В петербургский клуб в рамках сделки отправился защитник Игорь Дивеев.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее «Спартаку» предрекли борьбу за призовые места в следующем сезоне РПЛ.