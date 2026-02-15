Размер шрифта
Эксперт объяснил, почему в России взлетели цены на огурцы

Эксперт Березнюк объяснил подорожание огурцов сезонным фактором
Shutterstock

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT заявил, что с середины декабря по февраль тепличные огурцы традиционно показывают спад урожайности, а спрос всегда остается высоким, что отражается на конечной стоимости в магазинах.

«Сезонность — это главный и ежегодно повторяющийся фактор в ситуации с огурцами. С середины декабря по февраль у тепличных огурцов падает урожайность, а также более затратное их производство», — объяснил он.

По его словам, в этот период продукция открытого грунта уже заканчивается, и весь объем приходится обеспечивать промышленным теплицам. Предложение на рынке сокращается, тогда как спрос в предновогодние и зимние месяцы остается высоким, что и приводит к росту цен.

Березнюк отметил, что с февраля — начала марта цены обычно выходят на плато, после чего начинается постепенное снижение. В марте и апреле на рынок поступают огурцы из парников и пленочных теплиц южных регионов, что увеличивает предложение и оказывает давление на стоимость.

Эксперт также подчеркнул, что в целом отпускные цены производителей на большинство овощей сейчас ниже, чем годом ранее. Так, капуста подешевела на 31,4%, картофель — на 19,8%, лук — на 13%. Цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года, а весной традиционно начинают снижаться.

Стоимость огурцов в России достигла 700 рублей за килограмм, а спрос в 2026 году вырос почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Фермеры отметили, что в 2026 году оказались не готовы к резкому росту спроса после новогоднего периода. Новую посадку они провели еще в декабре, однако быстро восстановить объемы оказалось сложно.

12 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный выступил с инициативой проверить резкий рост цен на огурцы Федеральной антимонопольной службой. По его словам, к нему поступают обращения граждан, которые указывают, что огурцы на прилавках стоят дороже бананов и ананасов.

Ранее Госдума попросила ФАС проверить резкий рост цен на огурцы из-за многочисленных жалоб граждан.
 
