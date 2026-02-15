Размер шрифта
Посол РФ в Финляндии рассказал о политике страны в отношении России

Кузнецов: намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет
Global Look Press

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет.

«Мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного <...>, то политико-экономического стратегического поражения», — поделился дипломат.

Он добавил, что в Финляндии иногда звучат «отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой» после урегулирования росийско-украинского конфликта. По мнению Кузнецова, они являются лишь попыткой продемонстрировать способность «адекватно реагировать» на быстро меняющиеся геополитические реалии».

Накануне Кузнецов говорил, что Россия отреагирует на милитаризацию Финляндии и ее выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, приняв меры для обеспечения собственной безопасности. Он охарактеризовал отказ Хельсинки от конвенции по минам как один из элементов масштабного процесса ускоренной милитаризации страны.

Ранее Финляндия начала масштабную милитаризацию, готовясь к возможному конфликту с Россией.
 
