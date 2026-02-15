Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Прохор Шаляпин объяснил, почему ИИ не заменит певца

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ИИ не хватает душевности
ТВ3

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с kp.ru, что не чувствует конкуренции с ИИ-исполнителями.

Шаляпин уверен, что в моде всегда будут живые и настоящие артисты. По мнению певца, песням, сгенерированным с помощью нейросети, не хватает душевности. Он отметил, что среди ИИ-контента в топы пробиваются только «дебильные песни».

«Главное, что на сцене есть мы, дорогие мои: я, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Мы всегда живьем споем для вас», — поделился Шаляпин.

Некоторые российские артисты уже начали внедрять ИИ в свое творчество. Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025 года он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

7 января Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы». Артист назвал волнительным моментом создание композиции с вокалом нейросети.

Ранее ведущий «Маски» уличил федеральный канал в использовании ИИ.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!