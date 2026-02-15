Прохор Шаляпин объяснил, почему ИИ не заменит певца

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с kp.ru, что не чувствует конкуренции с ИИ-исполнителями.

Шаляпин уверен, что в моде всегда будут живые и настоящие артисты. По мнению певца, песням, сгенерированным с помощью нейросети, не хватает душевности. Он отметил, что среди ИИ-контента в топы пробиваются только «дебильные песни».

«Главное, что на сцене есть мы, дорогие мои: я, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Мы всегда живьем споем для вас», — поделился Шаляпин.

Некоторые российские артисты уже начали внедрять ИИ в свое творчество. Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025 года он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

7 января Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы». Артист назвал волнительным моментом создание композиции с вокалом нейросети.

