Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мужчину завалило снегом во время чистки крыши дома в Подмосковье

В Подмосковье мужчину завалило снегом во время чистки крыши дома
ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье спасли мужчину, которого завалило снегом во время чистки крыши. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в городе Куровское в Орехово-Зуевском округе во время очистки крыши частного дома — с нее рухнул снег, который завалил мужчину с головой. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели вытащили пострадавшего из-под снега и передали врачам скорой помощи. Он получил травмы, но они оказались несерьезными.

До этого пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта. Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели.

Ранее под Владимиром женщину увезли в больницу после падения наледи с крыши многоэтажки.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!