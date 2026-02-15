В Подмосковье мужчину завалило снегом во время чистки крыши дома

В Подмосковье спасли мужчину, которого завалило снегом во время чистки крыши. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в городе Куровское в Орехово-Зуевском округе во время очистки крыши частного дома — с нее рухнул снег, который завалил мужчину с головой. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели вытащили пострадавшего из-под снега и передали врачам скорой помощи. Он получил травмы, но они оказались несерьезными.

До этого пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта. Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели.

Ранее под Владимиром женщину увезли в больницу после падения наледи с крыши многоэтажки.