В минэнерго Турции рассказали, когда состоится запуск первого реактора АЭС «Аккую»

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в 2026 году. Его слова приводит телеканал TRT.

«Наша цель — начать выработку энергии на первом реакторе «Аккую» в этом году и постепенно ввести в эксплуатацию остальные реакторы», — сказал глава минэнерго.

По его словам, после запуска всех четырех реакторов Турция будем покрывать 10% своих потребностей в электроэнергии за счет этого источника.

В сентябре прошлого года «Росатом» отгрузил корпус реактора ВВЭР-1200 для АЭС «Аккую» в Турции. Гендиректор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких сообщил, что работы идут на четырех энергоблоках, но первый — в приоритете.

«Аккую» строится по российскому проекту в провинции Мерсин на юге Турции и станет первым атомным реактором в республике. Строительство АЭС началось в 2018 году, а планируемая дата завершения — 2026 год. Электростанция будет включать четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200, мощностью по 1200 МВт каждый. Эти реакторы разработаны компанией «Росатом», которая выступает в качестве основного подрядчика проекта. Общие затраты на строительство оцениваются примерно в $22 млрд.

