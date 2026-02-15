Туристам из Канады и Великобритании разрешили въезжать в КНР без виз

Китай вводит временный безвизовый режим для Канады и Британии

Китай вводит безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Канады и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба официального представителя МИД КНР.

«Китай принял решение ввести безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Канады и Великобритании, вступающий в силу с 17 февраля 2026 года» — говорится в сообщении.

По словам представителя внешнедипломатического ведомства, владельцы обычных паспортов из указанных стран смогут въезжать в КНР для деловых поездок, туризма, визитов к родным и друзьям, а также для осуществления обмена или на транзит сроком не более 30 дней.

Безвизовый режим будет действовать до конца 2026 года.

Власти Китая подчеркивают, что данная мера была принята с целью облегчения контактов между гражданами трех стран.

В декабре прошлого года гражданам КНР разрешили въезжать в РФ без оформления виз. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, это решение положительно сказалось на объеме туристического потока в Россию перед Новым годом.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что в 2026 году между РФ и Саудовской Аравией начнет действовать безвизовый режим.