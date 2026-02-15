Размер шрифта
Общество

Жителей московского региона предупредили о 25-градусном морозе

Гидрометцентр: в ночь на 18 февраля в Подмосковье ожидается 25-градусный мороз
Валерий Мельников/РИА Новости

В середине следующей недели в Московской области может похолодать до -25°С, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в ночь на 18 февраля в Москве местами ожидается 23-градусный мороз, а в Подмосковье — 25-градусный. Днем в среду выпадет небольшой снег, а столбики термометров поднимутся до 7-9°С мороза в столице и до 6-11°С в Московской области.

В ночь на 16 февраля в Москве будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, а в Подмосковье — умеренный снегопад. Температура воздуха в городе ожидается на уровне 13-15°С ниже нуля, по области — 11-16°С ниже нуля с возможностью похолодания до -19°С в северных районах Подмосковья. Из-за северного ветра скоростью 6-11 м/с на улице будет казаться холоднее, чем есть.

До утра 16 февраля в столичном регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, связанный с потенциально опасными метеорологическими условиями — в данном случае это сильная гололедица, напомнили в Гидрометцентре.

В МЧС добавили, что в начале следующей неделе в Москве и области ожидается не только гололед, но и сильная метель.

Ранее москвичам объяснили, почему нынешнюю зиму нельзя считать особо холодной.
 
