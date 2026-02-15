Размер шрифта
Стали известны планы Путина на следующую неделю

Путин на неделе проведет ряд международных контактов и совещание судей
РИА Новости

У президента России Владимира Путина на следующей неделе запланированы международные контакты, а также участие в совещании судей. График главы государства опубликован в Telegram-канале «Вестей».

«Российский лидер примет участие в ежегодном совещании судей. На следующей неделе у президента запланирован ряд международных контактов», — говорится в посте.

Кроме того, Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и совещания с членами правительства и Совета безопасности России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина сверхнагруженный график. По словам представителя Кремля, глава государства, как правило, работает до глубокой ночи и буквально не хватает суток, чтобы справиться со всеми делами.

Также Песков рассказывал, что президент никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Изредка у Путина получается выкроить несколько выходных дней, однако даже такие выходные не являются полноценными, отметил Песков.

Ранее Путин признался, что влюблен.
 
