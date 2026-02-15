Размер шрифта
Названо число домов, поврежденных при атаке дронов на Центральный в ЛНР

Администрация Центрального: более 120 домов получили повреждения при атаке БПЛА
В поселке Центральный в Луганской народной республике (ЛНР) после атаки со стороны украинских войск выявили повреждения более 120 домов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела по обеспечению жизнедеятельности администрации населенного пункта Ирину Малашенко.

«Более 120 домов пострадало на сегодняшний день», — рассказала она.

По словам Малашенко, количество поврежденных зданий еще может увеличиться. Специалисты продолжают обследовать поселок и фиксировать ущерб.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Центральный в ЛНР вечером 14 февраля. Глава республики Леонид Пасечник заявил о повреждении десятков жилых домов, а также зданий школы, поселковой администрации и почтового отделения. Министр здравоохранения региона Наталья Пащенко сообщила, что в результате ударов пострадали 19 человек, в том числе 10-летняя девочка. Ребенка для оказания необходимой медицинской помощи транспортировали в Луганск.

На месте происшествия был создан оперативный штаб. К ликвидации последствий атаки привлекли сотрудников экстренных служб.

Ранее украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в ЛНР.
 
