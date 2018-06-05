Fox News вывел шесть уроков для Трампа из истории саммитов последних десятилетий

Президент США Дональд Трамп перед саммитом с лидером КНДР Ким Чен Ыном может извлечь шесть уроков из встреч на высшем уровне, которые проходили с 1943 года, пишет американский телеканал Fox News.

Первый урок: личное обаяние и навыки убеждения имеют предел. Телеканал приводит в пример попытку президента США Франклина Рузвельта добиться доверия со стороны лидера СССР Иосифа Сталина. Так, во время Тегеранской конференции Рузвельт разместился в советском посольстве, а во время Ялтинской конференции даже польстил ему, отмечает Fox News. Но за время двух сессий у Сталина получилось добиться большинства своих целей.

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Урок второй: саммиты, как правило, закрепляют, но не меняют реалии власти. Например, во время встречи в Вашингтоне в 1987 году лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Урок третий: риски увеличиваются, когда отношения портятся. Телеканал приводит в пример случай охлаждения советско-американских отношений. 1 мая 1960 года была отменена встреча президента США Дуайта Эйзенхауэра и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева из-за сбитого на территории СССР американского разведывательного самолета U-2.

Четвертый урок: с Москвой легче договориться по вопросам контроля над вооружением, чем уладить региональные споры. Fox News поясняет, Кремль отдает предпочтение сделкам, которые укрепляют представление о паритете с США.

Урок пятый: недостаточная подготовка к саммиту повышает риск провала встречи. Телеканал вспоминает, что встреча президента США Джона Кеннеди с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1961 году в Вене проходила спустя несколько недель после операции в заливе Свиней на Кубе. Тогда Кеннеди был ослаблен неудачей, и признавался: «он растерзал меня».

Шестой урок: лидеры США должны участвовать в саммите вместе с членами Конгресса. Телеканал Fox News приводит в пример случаи, когда принятые на встречах договоры были отвергнуты Сенатом США.