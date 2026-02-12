Размер шрифта
Наука

Психолог назвал главную опасность курсов по повышению заработка

Психолог Шпагина: курсы повышения дохода используют четыре ловушки мышления
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Предложения «гарантированного заработка» и курсов, которые обещают финансовый прорыв за неделю, — это точечный удар по четырем психологическим механизмам, связанным с постановкой и достижением целей, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Первая и главная ловушка — это ложная конкретность и простота. Настоящая, сложная цель («хочу стать финансово независимым») подменяется примитивной, измеримой в рублях и днях задачей («заработай 100 тысяч за три дня по нашему методу»). Это создает мощный, но разрушительный эффект ясности. Мозг получает простой план, снимает тревогу неопределенности и охотно отключает критическое мышление. Настоящий профессиональный рост требует терпения и принятия неопределенности, а мошенники продают именно иллюзию простого и гарантированного пути», — заметила специалист.

Вторая ловушка — имитация поддержки и сообщества. Курсы и чаты создают видимость «пути героя» вместе с такими же учениками и наставником. Это прямой захват одного из ключевых элементов здорового целеполагания — социальной поддержки. Участника погружают в среду, где все говорят на одном языке веры в систему, а сомнения высмеиваются или блокируются. Это формирует «информационный пузырь», разрывать который психологически все труднее.

«Третья ловушка — это подмена развития потреблением. Вместо реальных шагов по развитию навыков, клиенту предлагают бесконечную цепочку потребления: купи базовый курс, затем продвинутый, затем доступ к чату, затем персональную консультацию. Каждый этап преподносится как следующий уровень на пути к цели. Фактически само потребление образовательного продукта становится суррогатом достижения. Это создает псевдо-прогресс, который поддерживает мотивацию и вытягивает новые деньги, отдаляя момент признания провала», — объяснила психолог.

Ловушка эмоциональных качелей, где реклама и первые уроки искусственно создают состояние эйфории от «прозрения» и легких первых шагов, которые часто являются частью схемы для создания иллюзии работы.

«Затем неизбежно наступает сложность, разочарование, и в этот момент включается вина: «ты недостаточно стараешься, просто купи следующий модуль». Мошенники манипулируют циклом «надежда — разочарование — вина», чтобы удержать человека в системе и выжать максимум, эксплуатируя его же собственное стремление к цели», — заметила Шпагина.

Ранее психолог рассказала, почему на уловки мошенников чаще попадаются семейные люди.
 
