Медведев высказался о порядке проведения будущего съезда «Единой России»

Медведев: съезд «Единой России» в августе пройдет в три этапа

Намеченный на август 2026 года съезд «Единой России» пройдет в три этапа, заявил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев принял участие во встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке народной программы «Единой России». В ходе нее политик сказал, что предвыборная программа партии будет принята на предстоящем в августе съезде. Документ будет содержать конкретные позиции, цифры, задачи, рассчитанные на пятилетку.

По его словам, партийный съезд должен пройти в три этапа.

4 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Единая Россия» запустит серию отчетных мероприятий по «Народной программе» в преддверии предвыборной кампании.

15 декабря президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым поддержку участников специальной военной операции на Украине и планы партии на 2026 год.

Ранее в «Единой России» объявили о начале разработки новой народной программы.