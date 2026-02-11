Курьера мошенников поймали после кражи у пенсионерки 2,5 млн рублей

В Москве полицейские поймали пособника аферистов, который забрал у пожилой женщины деньги. Об этом со ссылкой на УМВД по Южному административному округу столицы сообщает агентство городских новостей «Москва».

С 61-летней женщиной в мессенджере связались неизвестные, которые называли себя якобы сотрудниками различных ведомств. Аферисты убедили пенсионерку передать наличные курьеру под предлогом «декларирования» денежных средств. Так доверчивая жительница столицы потеряла 2,5 млн рублей.

После случившегося она обратилась за помощью в полицию, и стражи порядка по подозрению в причастности к преступлению задержали в центре Москвы 23-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. По версии следствия, именно он выполнял функции курьера и отправил деньги пенсионерки кураторам за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть полученные от мошенников деньги.