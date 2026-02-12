Размер шрифта
Посол оценил возможность стабилизации отношений России с Канадой

Посол Степанов: Канада пошла на разрушение отношений с Россией
Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией и перспективы их стабилизации в настоящее время не просматриваются даже на долгосрочном горизонте. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, сегодня между сторонами не существует никаких двусторонних отношений в их классическом смысле.

Степанов отметил, что происходят эпизодические контакты, осуществляющиеся исключительно по линии посольств и только по узкому набору тематических сюжетов и аспектов безопасности дипломатического присутствия.

5 января в пресс-службе МИД РФ заявили, что Россия запретила въезд в страну на постоянной основе 28 гражданам Канады, которые занимаются продвижением неонацистской идеологии.

Там отметили, что эти лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, стремятся «упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине».

Ранее Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады.
 
