Захарова: ложь в Совбезе ООН стала рутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ложь в Совете безопасности ООН стала рутиной, передает РИА «Новости».

Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что на заседании Совбеза ООН глава МИД Украины сначала сообщил об убийстве Бабченко, а затем о том, что не знал о спецоперации.

Реклама

«Ложь в зале Совбеза — вещь, к сожалению, ставшая рутиной. И об этом мы говорим, что можно исполнять эти пропагандистские номера сколько угодно, проблема в том, что они таким образом убивают и ООН, и Совбез ООН», — сказала она.

Захарова добавила, что сложившаяся ситуация — фантастический маразм.

«Представляете, какой же это фантастический маразм творится. Министр иностранных дел выступает в Совбезе, врет относительно того, что у него происходит в стране, на следующий день эта ложь раскрывается, министр Климкин заявляет, что он этого не знал, а Порошенко говорит, что вся история нужна России, чтобы показать, что Киев не контролирует ситуацию. Это трагикомедия», — добавила Захарова.

Ранее Захарова назвала цель инсценировки убийства Бабченко.