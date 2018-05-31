Кириенко: 53% россиян доверяют деятельности ОНФ

Более 50% граждан РФ доверяют деятельности Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в четверг на расширенном заседании центрального штаба движения в Москве.

«ОНФ - это сегодня организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия», - сказал Кириенко.

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Он уточнил, что «доверяют ОНФ 53% россиян, а не доверяют 2,5%».

Вместе с тем Кириенко обратил внимание, что порядка 45% россиян еще не определились со своим отношением к деятельности движения.

«Это важнейший ресурс для работы», - подчеркнул он.