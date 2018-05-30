В управлении по правам человека ООН призвали Киев «добраться до основ» убийства Бабченко

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Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвил призвал украинскую сторону провести расследование обстоятельств убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Колвила, нападения на журналистов являются атаками на свободу выражения мнения, поскольку хороший журналист старается осветить важные вещи.

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«В то время как причины этого преступления и данные об убийствах до сих пор неизвестны, шокирует тот факт, что еще один журналист был убит очень вероятно просто из-за того, что выполнял свою работу со страстью и вовлеченностью», — заявил Колвил.

Он добавил, что на Украине власти должны не только поймать и наказать преступников, но и добраться до основ этого преступления.

Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой проконтролировать расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.