В Кремле осудили убийство Аркадия Бабченко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также отметил, что в Кремле надеются на «не показушное» расследование убийства и назвал случившееся трагедией.

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«Здесь нужно делать акцент на другом. Первое — произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации. У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким», — сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли убийство Бабченко на отношения России и Украины.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина, обвиняя российскую сторону в причастности к убийству журналиста, не контролирует происходящее на своей территории.

Аркадий Бабченко был убит 29 мая в своем доме в Киеве.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.