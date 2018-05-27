Клинцевич прокомментировал ситуацию вокруг встречи Ким Чен Ына и Трампа

Российский сенатор Франц Клинцевич в фейсбуке заявил, что какой-то определенности по саммиту между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом по-прежнему нет.

«Все, на мой взгляд, будет решаться в последний момент. Не удивительно, что аналитики избегают прогнозов», — написал Клинцевич.

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По его словам, «наша точка зрения в данном вопросе вполне определенна: политика, касающаяся обеспечение мировой безопасности, должна быть максимально последовательной и ни в коей мере не зависеть от каких-то настроений».

Он также добавил, что «скоро всем станет ясно, чего в конце концов США добиваются на Корейском полуострове».

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын подтвердил свое намерение встретиться с Трампом.