СМИ узнали о планах Абэ отправиться в США в июне

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намеревается посетить США в начале июня и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источники в японском правительстве.

По их данным, визит может состояться 6 или 7 июня — в преддверии саммита «Большой семерки» в Канаде 8 и 9 июня.

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Как отмечается, Абэ намерен обсудить с Трампом вопрос о гражданах Японии, которые были похищены Северной Корей в 1970-х и 1980-х годах.

Кроме того, японский премьер отправится в США, чтобы прояснить позицию Трампа по саммиту с КНДР в Сингапуре 12 июня. Американский президент поначалу отменил его, однако позже заявил о возможности его проведения.

26 мая Синдзо Абэ встретился с российский президентом Владимиром Путиным в Москве.