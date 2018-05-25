Германия призвала Россию «проявить ответственность» в ситуации с крушением MH17

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц прокомментировала доклад международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом пишет Spiegel.

Фитц призвала российскую сторону проявить ответственность и помочь привлечь виновников катастрофы к ответу.

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«Россия должна сейчас проявить ответственность для полного разъяснения обстоятельств трагедии, чтобы виновные были привлечены к ответу», — заявила Фитц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию ответственность за крушение малазийского Boeing MH17.

«Крушение MH17 стало глобальной трагедией, и виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.