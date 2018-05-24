CNN: Мюллер семь часов допрашивал зятя Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году, провел в апреле 2018 года семичасовой допрос Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Года назад Джаред [Кушнер] был одним из первых, кто согласился сотрудничать с любым расследованием по вмешательству в выборы в 2016 году. С тех пор он продолжал полное содействие расследованию и провел часы на допросах с представителями конгресса, а также дважды беседовал с командой спецпрокурора [Мюллера]», — цитирует телеканал заявление адвоката Кушнера Абба Лоуэлла.

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Адвокат подчеркнул, что его клиент дал исчерпывающие ответы по всем вопросам. Он не стал называть точную дату интервью с Мюллером и воздержался от комментариев о предмете допроса.

Также отмечается, что Кушнеру вернули доступ к секретным документам. Ранее он был понижен из-за того, что главе аппарата Белого дома Джону Келли предъявили обвинения по доступу официальных лиц к национальным секретным данным.