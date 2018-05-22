Трамп заявил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут не состояться 12 июня, сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп заявил, что США считают денуклиаризацию Северной Кореи условием для проведения встречи в Сингапуре. Он отметил, что переговоры могут быть отложены, несмотря на то, что американская сторона продолжает подготовку к встрече.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон никогда не исключал для себя военного варианта в отношении Северной Кореи. Также ранее Пенс заявлял о сомнениях Трампа относительно встречи с Ким Чен Ыном.