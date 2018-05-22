Палестина обратилась в суд из-за действий Израиля

В палестинском внешнеполитическом ведомстве рассказали об обращении в Международный уголовный суд (МУС) из-за действий израильской стороны. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

Отмечается, что в Палестине решили использовать свое право участника Римского статута для обращения в МУС. В ведомстве заявили о наличии «непреодолимых доказательств» против израильской стороны, которых будет достаточно для открытия дела.

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«Палестинское государство сделало важный исторический шаг к справедливости для палестинского народа, который продолжает страдать от масштабных и систематических преступлений», — говорится в посте.

Кроме того, в МИД Палестины подчеркнули, что стремятся к справедливости, а не к мести.

Ранее глава израильских ВВС Амикам Норкин заявил, что сирийская сторона выпустила более 100 ракет по военным Израиля, которые в ночь на 10 мая бомбили объекты военного присутствия Ирана в Сирии.