Лукашенко поздравил Мадуро c переизбранием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«В Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века», — говорится в сообщении.

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Лукашенко также пожелал Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

21 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в стране.