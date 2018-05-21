Лукашенко поздравил Мадуро c переизбранием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«В Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века», — говорится в сообщении.
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Лукашенко также пожелал Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.
21 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в стране.