СМИ: президент Польши не смог покинуть США

Президент Польши Анджей Дуда после пятидневного визита не смог покинуть США из-за проблем с самолетом. Об сообщает TVN24 со ссылкой на источник.

По данным телеканала, рейс президента из Чикаго в Варшаву был отменен из-за технической неисправности самолета.

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При этом остальные пассажиры самолета были отправлены в Польшу рейсами других авиакомпаний.

Как отмечается, Дуда вместе с делегацией правительства Польши должен вылететь в Варшаву следующим рейсом польской авиакомпании LOT.

Анджей Дуда посетил США для встречи с членами польской общины в Чикаго, которая является самой большой по численности за пределами Польши. В ходе своего визита президент также посетил заседание СБ ООН.