Захарова отреагировала на публикации СМИ об «отставке» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «заказом» статьи в зарубежных СМИ о якобы грядущей отставке Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что есть профессиональные отношения. И считаю, что если есть заказ, и мало того, этот заказ активно используется внешними силами в отношении МИД, у нас есть все возможности, чтобы разоблачать всю эту историю. Что мы и сделали. Мы терпеливо и аккуратно работали с теми самыми вбросами, которые шли и начались где-то с января, относительно того, по каким причинам в МИД ждут изменений», — сказала Захарова.

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Она отметила, что ряд агентств писали о том, что Сергей Лавров болен, устал и давно сам просится в отставку. Эти сообщения, без проверки информации, перепечатывались в некоторых российских СМИ.

«Поэтому сделали такую подборку цитат с названием СМИ. У меня доступно все в моем аккаунте в Facebook. Мы должны напоминать имена информационных героев», — сказала она.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад пытается создать негативный образ России и сдержать развитие страны.