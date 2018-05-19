Глава МИД ФРГ рассказал о прогрессе в российско-немецких отношениях

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас обратил внимание на прогресс в российско-немецких отношениях. Об этом он сказал в интервью Saarbruecker Zeitung.

По словам Мааса, все хотят наладить диалог, но он заинтересован в результатах.

«Как мы видим, наш подход принес весьма определенный результат, в то время как все только говорят о диалоге, я уже давно забочусь о том, чтобы укрепить его», — заявил Маас.

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Он отметил, что во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждал межвузовские и научные проекты и договорился с ним о регулярных контактах по безопасности и встрече по поводу ситуации на Украине в «нормандском формате».

Ранее Лавров обратился к своему коллеге Маасу с просьбой поделиться информацией, которую британская сторона предоставила ФРГ в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.