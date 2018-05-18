В МИД России прокомментировали доклад ОЗХО по химатаке в Сирии

В МИД России заявили, что Москва категорически не согласна с выводами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химической атаке в Сирии, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«В упомянутом докладе ... утверждается, что достоверность экологических проб с предполагаемого места применения химического оружия будто бы можно доподлинно установить с помощью видеороликов и опроса свидетелей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что мысль о том, что доказательства, полученные от третьих лиц, равнозначны экологическим пробам, приводится в качестве оправдания неготовности или нежелания специалистов ОЗХО участвовать в расследовании.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США возложили ответственность за химические атаки в Сирии на Россию.